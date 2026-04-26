Le trattative tra le parti sembrano essere ferme, con il governo americano che ha deciso di annullare un viaggio di una delegazione a Islamabad. La motivazione fornita riguarda il tempo considerato troppo lungo speso nei colloqui. Nel frattempo, il ministro degli Esteri iraniano è atteso di nuovo in Pakistan questa sera, per la sua seconda visita in pochi giorni.

Intanto, Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è atteso nuovamente in Pakistan questa sera, per la sua seconda visita in altrettanti giorni. Ieri infatti, dopo aver lasciato Islamabad senza incontrare, come inizialmente si pensava, la delegazione statunitense, il politico si è recato a Muscat per un colloqui con il sultano Haitham bin Tariq. In Libano, continuano gli attacchi incrociati tra Israele e Hezbollah I colloqui tra Usa e Iran per trovare un accordo di pace procedono a fatica. Ieri, infatti il presidente degli Stati UnitiDonald Trumphaannullato il viaggio della delegazione statunitense, guidata dall’inviato specialeSteve Witkoffe dal suo generoJared Kushner, a Islamabad, in Pakistan.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, stallo nei colloqui, Trump cancella viaggio delegazione Usa a Islamabad: “Troppo tempo perso”

Iran, perché Trump congela l'attacco - Porta a porta 15/01/2026

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