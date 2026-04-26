Iran stallo nei colloqui Trump cancella viaggio delegazione Usa a Islamabad | Troppo tempo perso

Da ildifforme.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le trattative tra le parti sembrano essere ferme, con il governo americano che ha deciso di annullare un viaggio di una delegazione a Islamabad. La motivazione fornita riguarda il tempo considerato troppo lungo speso nei colloqui. Nel frattempo, il ministro degli Esteri iraniano è atteso di nuovo in Pakistan questa sera, per la sua seconda visita in pochi giorni.

Intanto, Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è atteso nuovamente in Pakistan questa sera, per la sua seconda visita in altrettanti giorni. Ieri infatti, dopo aver lasciato Islamabad senza incontrare, come inizialmente si pensava, la delegazione statunitense, il politico si è recato a Muscat per un colloqui con il sultano Haitham bin Tariq. In Libano, continuano gli attacchi incrociati tra Israele e Hezbollah I colloqui tra Usa e Iran per trovare un accordo di pace procedono a fatica. Ieri, infatti il presidente degli Stati UnitiDonald Trumphaannullato il viaggio della delegazione statunitense, guidata dall’inviato specialeSteve Witkoffe dal suo generoJared Kushner, a Islamabad, in Pakistan.🔗 Leggi su Ildifforme.it

iran stallo nei colloqui trump cancella viaggio delegazione usa a islamabad troppo tempo perso
© Ildifforme.it - Iran, stallo nei colloqui, Trump cancella viaggio delegazione Usa a Islamabad: “Troppo tempo perso”

Iran, perché Trump congela l'attacco - Porta a porta 15/01/2026

Video Iran, perché Trump congela l'attacco - Porta a porta 15/01/2026

Notizie correlate

I colloqui di Islamabad in diretta. Delegazione Usa in Pakistan. Slitta la trattativa con l’IranRoma, 11 aprile 2026 – Tensione alla vigilia dei colloqui Usa-Iran, in programma oggi a Islamabad.

I colloqui di Islamabad in diretta. Delegazione Usa in Pakistan. La trattativa con l’Iran slitta a domaniRoma, 11 aprile 2026 – Tensione alla vigilia dei colloqui Usa-Iran, in programma oggi a Islamabad.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Greggio in rialzo, colloqui Usa-Iran in stallo, transito su Hormuz ancora interrotto Da Reuters; Petrolio in lieve calo: stallo nei colloqui USA-Iran e persistenti tensioni nello Stretto di Hormuz; Speciale Iran e mercati - Stallo dei colloqui con gli Usa; TG4: Stop dell'Iran, saltano i colloqui di pace, negoziati in stallo Video.

iran stallo nei colloquiGreggio in rialzo, colloqui USA-Iran in stallo, transito su Hormuz ancora interrottoLONDRA, 23 aprile (Reuters) - I prezzi del petrolio estendono i guadagni di quasi 2 dollari al barile a causa dello stallo nei colloqui di pace tra Iran e Stati Uniti e del protrarsi delle restrizioni ... msn.com

iran stallo nei colloquiBorsa oggi 24 aprile: Europa in rosso con le tensioni su Hormuz, a Milano giù la difesa – DIRETTALe tensioni legate allo stretto di Hormuz, con lo stallo nei colloqui tra Stati Uniti e Iran, appesantiscono i listini europei - Segui la DIRETTA • MERCATI Perché il petrolio sale sopra i 105 dollari ... firstonline.info

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.