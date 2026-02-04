Da Teheran arrivano segnali chiari: i colloqui con gli Stati Uniti non sembrano procedere come sperato. Le speranze di un dialogo costruttivo si affievoliscono, e l’atmosfera rimane tesa. I passi avanti promessi nei giorni scorsi sembrano sfumare, lasciando intendere che il divario tra le due parti resta enorme.

**Colloqui tra Iran e Usa: i piani per un dialogo sembrano ormai destinati al fallimento. A Teheran, l’ottimismo è assente.** I colloqui tra gli Stati Uniti e l’Iran, previsti per venerdì 5 febbraio a Muscat, l’Oman, stanno cominciando a perdere credibilità. Secondo fonti statunitensi, Washington ha rifiutato una proposta iraniana di trasferire la sede dei colloqui da Istanbul a Muscat, e ha insistito per un formato bilaterale tra i due paesi. «Gli abbiamo detto che si fa così o niente – ha dichiarato un funzionario americano – e loro hanno risposto “ok, niente». Le intenzioni di Washington, secondo lo stesso funzionario, rimangono aperte a un incontro con i vertici iraniani, ma con un impegno maggiore a evitare qualsiasi forma di collaborazione con partner regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colloqui tra Iran e Usa: teheran non vede ottimismo nei piani di dialogo

Approfondimenti su Iran Usa

La tensione tra Iran e Stati Uniti potrebbe ridursi.

Venerdì si terranno nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran, nel tentativo di avvicinare le posizioni sul nucleare.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Iran Usa

Argomenti discussi: Trump: Con l'Iran colloqui in corso. Witkoff a Gerusalemme da Netanyahu; COLLOQUI CON GLI USA, IRAN: NOI PRONTI AL DIALOGO; Missili o guerra: l’aut aut di Israele sui negoziati tra Stati Uniti e Iran; Le notizie di martedì 3 febbraio sulla situazione attuale in Iran.

