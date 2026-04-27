Le tensioni tra Iran e Stati Uniti sembrano aver aperto uno spiraglio di dialogo, con una proposta presentata da Teheran per favorire la riapertura dei negoziati. La mediazione di un paese terzo coinvolge incontri tra le parti per discutere il cessate il fuoco e la possibilità di riaprire lo stretto di Hormuz, uno stretto strategico per le rotte energetiche. La situazione rimane sotto stretta osservazione internazionale.

La diplomazia prova a riaprire il dialogo tra Iran e Stati Uniti. Con la mediazione pakistana si affrontano il cessate il fuoco e la riapertura dello Stretto di Hormuz. La partita nucleare è rinviata a data da destinarsi I negoziati traIran e Stati Unitiproseguono e sembrerebbe esserci una piccola svolta che mira a sbloccare la situazione distallo. Tramite mediatori pakistani, l’Iran avrebbe presentato agli Stati Uniti unanuova proposta per la riapertura dello Stretto di Hormuze per l’avvio di colloqui sulprogramma nuclearedi Teheran in una fase successiva. L’agenzia di stampaAxiososserva che “la proposta iraniana punterebbe a un accordo più rapido”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran-Usa, spiragli sullo Stretto di Hormuz: nuova proposta di Teheran per sbloccare negoziati

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