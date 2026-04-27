Iran Usa nucleare e potere | il mondo senza regole

Roma, 27 aprile 2026 – Di fronte alla forte perplessità di quasi tutti i suoi alleati e perfino di alcuni partner internazionali, il governo ha annunciato nuove misure riguardanti il programma nucleare. La decisione arriva in un momento di crescente tensione tra le potenze mondiali, mentre le negoziazioni per il controllo delle armi si fanno sempre più complesse. La comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi di questa situazione.

Roma, 27 aprile 2026 – Di fronte alla forte perplessità di quasi tutti i suoi alleati, e perfino della Santa Sede, sull’ attacco sferrato dagli Stati Uniti e da Israele contro l’Iran, la risposta ricorrente di Donald Trump è che è assolutamente necessario smantellare ogni possibilità che l’Iran si armi di arsenali nucleari. Sembra importante ricordare a questo proposito che gli Stati Uniti avevano ottenuto garanzie dall’Iran sull’uso puramente civile del nucleare nella prima metà degli anni 2010, garanzie da corroborarsi con ripetute visite da parte dell’agenzia internazionale per l’energia atomica. Durante la prima amministrazione Trump, gli Stati Uniti si erano ritirati da quell’accordo e l’Iran si era sentito libero di proseguire nell’acquisizione dell’energia nucleare sia per scopi civili che per scopi militari.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Trump's War on Iran: War Crimes, Nuclear Escalation & Western Propaganda EXPOSED | Bushra Shaikh

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