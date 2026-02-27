Iran-Usa il negoziato sul nucleare fallisce | il mondo più vicino allo scontro

L'ultimo incontro tra Iran e Stati Uniti sul programma nucleare si è concluso senza risultati, lasciando aperta la possibilità di uno scontro. Le parti hanno partecipato alle discussioni senza trovare un accordo, e il fallimento delle trattative ha portato a un’escalation delle tensioni internazionali. Nessuna intesa è stata raggiunta e il rischio di un confronto diretto aumenta.

Trattative bloccate tra Washington e Teheran su uranio e impianti atomici, mentre gli Stati Uniti rafforzano la presenza militare in Medio Oriente. Pressione massima, minacce e diplomazia in bilico: cresce il rischio di escalation. L’ennesimo round di trattative sul programma atomico iraniano si è chiuso con un nulla di fatto. Le delegazioni restano su posizioni distanti sui nodi centrali, mentre Washington ha intensificato la pressione diplomatica e militare, avanzando condizioni drastiche e aumentando il dispiegamento di forze aeree e navali nell’area mediorientale.Durante gli incontri serali, i rappresentanti statunitensi Steve Witkoff e... 🔗 Leggi su Panorama.it

