Nucleare scade il New Start e addio all’ultimo trattato | dopo 50 anni Usa e Russia senza regole L’intesa fragile e l’ombra della Cina

Dopo più di cinquant’anni, gli Stati Uniti e la Russia hanno rinnovato il loro accordo sul nucleare senza trovare un’intesa. Il trattato New Start, che limitava le armi strategiche, è scaduto e ora i due paesi possono agire senza restrizioni. La fine di questo accordo apre una fase di incertezza e rischia di aumentare la corsa agli armamenti nucleari. Tra le due superpotenze si fa strada anche l’ombra della Cina, che potrebbe approfittarne.

Per la prima volta in oltre cinquant'anni, sul fronte delle armi nucleari strategiche tra Stati Uniti e Russia non esiste più alcun limite giuridicamente vincolante. Le due potenze, che da sole detengono circa l'85% delle testate atomiche mondiali, si ritrovano così senza l'ultimo argine giuridico rimasto a contenere i rispettivi arsenali. Il trattato New Start, ultimo pilastro del controllo bilaterale, è infatti scaduto formalmente il 5 febbraio e, dal punto di vista tecnico, non è più prorogabile. Si tratta di un passaggio che riporta in primo piano lo spettro di una nuova corsa agli armamenti nucleari, un rischio evocato apertamente anche dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.

