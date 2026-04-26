Iran Araghchi vola da Putin per chiedere consiglio sui negoziati

Da iltempo.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un funzionario iraniano ha raggiunto la Russia per consultarsi con il presidente russo riguardo ai negoziati tra Stati Uniti e Iran, attualmente in fase di stallo. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno annullato una missione diplomatica con due inviati, e questa decisione ha ridotto le possibilità di un nuovo incontro diretto tra le parti coinvolte. La situazione rimane incerta e senza sviluppi immediati.

In stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran, che dovrebbero scongiurare la ripresa del conflitto. Dopo che Donald Trump ha annunciato di aver cancellato la missione degli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner a Islamabad, l'ipotesi di un nuovo round di colloqui diretti appare remota. Il presidente americano, tuttavia, non chiude la porta a Teheran e ribadisce di non avere fretta di raggiungere un accordo. La palla, però, resta ancora nel campo dell'Iran. Il Capo della Casa Bianca esclude i prossimi viaggi in Pakistan della delegazione Usa, "si tratta di ore e ore di volo", ma se "vogliono parlare, possono venire da noi o chiamarci. C'è il telefono, abbiamo delle linee sicure e affidabili".🔗 Leggi su Iltempo.it

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