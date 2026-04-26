Un funzionario iraniano ha raggiunto la Russia per consultarsi con il presidente russo riguardo ai negoziati tra Stati Uniti e Iran, attualmente in fase di stallo. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno annullato una missione diplomatica con due inviati, e questa decisione ha ridotto le possibilità di un nuovo incontro diretto tra le parti coinvolte. La situazione rimane incerta e senza sviluppi immediati.

In stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran, che dovrebbero scongiurare la ripresa del conflitto. Dopo che Donald Trump ha annunciato di aver cancellato la missione degli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner a Islamabad, l'ipotesi di un nuovo round di colloqui diretti appare remota. Il presidente americano, tuttavia, non chiude la porta a Teheran e ribadisce di non avere fretta di raggiungere un accordo. La palla, però, resta ancora nel campo dell'Iran. Il Capo della Casa Bianca esclude i prossimi viaggi in Pakistan della delegazione Usa, "si tratta di ore e ore di volo", ma se "vogliono parlare, possono venire da noi o chiamarci. C'è il telefono, abbiamo delle linee sicure e affidabili".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Araghchi vola da Putin per chiedere consiglio sui negoziati

Notizie correlate

Iran-Usa, negoziati in stand-by ma Araghchi vola a IslamabadAbbas Araghchi, ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, prepara il terreno per provare a riportare in campo i colloqui tra Teheran...

Iran, Araghchi a Mosca: negoziati e tensioni globaliIl ministro degli Esteri iraniano incontra Putin per discutere cessate il fuoco e scenari mediorientali, mentre Teheran invia segnali strategici agli...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Iran, oggi possibili nuovi colloqui a Islamabad. Attesi Witkoff, Kushner e Araghchi; Trump annulla viaggio degli inviati in Pakistan: abbiamo carte in mano; Iran, il ministro degli Esteri in Pakistan. Washington invia Witkoff e Kushner. Ma non sono previsti incontri diretti; Media, da Araghchi a Munir la risposta 'esaustiva dell'Iran alle proposte.

Iran, Araghchi vola da Putin per chiedere consiglio sui negoziatiIn stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran, che dovrebbero scongiurare la ripresa del conflitto. Dopo che Donald Trump ha annunciato di aver ... iltempo.it

Iran, il ministro degli Esteri Araghchi atteso lunedì a Mosca da PutinIl ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi si è recato in Oman e due volte in Pakistan nel fine settimana. Lunedì è atteso a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin View on euron ... msn.com

Trump ha avvertito che le linee di produzione petrolifera dell'Iran potrebbero "esplodere" entro tre giorni se proseguirà il blocco dello Stretto di Hormuz. Gli aggiornamenti https://shorturl.at/GBpVq - facebook.com facebook

Stati Uniti e Iran, dopo il naufragio momentaneo dei colloqui si trovano in un limbo che rischia di costare più di un conflitto aperto. x.com