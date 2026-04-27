Iran Starmer | Conseguenze economiche guerra ci accompagneranno ancora per un po' di tempo

Il leader politico ha dichiarato che le ripercussioni economiche causate dal conflitto continueranno a farsi sentire ancora per un certo periodo. La frase viene pronunciata in un momento di crescente preoccupazione riguardo agli effetti a lungo termine della guerra sulle finanze pubbliche e sull’economia globale. La situazione rimane sotto osservazione, e non sono stati annunciati interventi immediati per attenuare le conseguenze.

“La verità è che le conseguenze economiche potrebbero accompagnarci ancora per un po’ di tempo”. Lo ha detto il primo ministro britannico, Keir Starmer, parlando della guerra in Iran sul palco l’assemblea annuale dei delegati dell’USDAW, il sindacato dei lavoratori del commercio e della distribuzione. “Non occorre essere politici per saperlo – ha aggiunto – Lo si vede in ogni stazione di servizio in tutto il Paese Teatro delle Vittorie, Fiorello: “Non si dovrebbe vendere. Un crimine contro la storia dello spettacolo” Silvia Salis a Che Tempo Che Fa: "Io leader campo largo? Devo dimostrare essere una brava sindaca" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Starmer: "Conseguenze economiche guerra ci accompagneranno ancora per un po' di tempo" Notizie correlate Crisi Iran, Starmer: Ci difenderemo, ma non ci lasceremo trascinare in guerra – Il video(Agenzia Vista) Londra, 16 marzo 2026 “Innanzitutto, proteggeremo i nostri uomini nella regione. Leggi anche: Iran, Starmer: “Non è la nostra guerra e non ci lasceremo trascinare dentro” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La soluzione europea per Hormuz, arriva il vertice senza gli Usa; Hormuz, vertice a Parigi con 30 leader mondiali per sbloccare le navi. Anche Meloni in prima linea con Macron, Merz e Starmer; Crescono le opportunità di riavvicinamento tra Regno Unito e UE: Brexit addio? Le conseguenze per le PMI italiane; I non belligeranti europei pianificano la missione difensiva. Iran, Starmer: Conseguenze economiche guerra ci accompagneranno ancora per un po' di tempo(LaPresse) La verità è che le conseguenze economiche potrebbero accompagnarci ancora per un po' di tempo. Lo ha detto il primo ministro ... stream24.ilsole24ore.com Iran, la guerra in diretta: proposta di Teheran a USA per riapertura Stretto di Hormuz, Axios: Trump riunirà i suoi per i prossimi passiLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: negoziati di pace ancora in stallo, intanto Teheran dialoga con la Russia ... fanpage.it La Russia è il principale alleato internazionale dell’Iran e finora non è stata coinvolta direttamente nei negoziati, ma si è sempre tenuta informata. x.com Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #27aprile #Trump #Attentato #ColeThomasAllen #Iran #Hormuz #StatiUniti #Israele #Libano #Hezbollah #MedioOriente #CransMontana #DellUtri #Milano #Giovani #Violenza #PapaLeoneXIV - facebook.com facebook