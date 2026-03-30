Il leader del partito laburista britannico ha dichiarato che il Regno Unito non intende coinvolgersi nel conflitto in Iran, affermando che non si farà trascinare in eventuali escalation. La posizione è stata comunicata in risposta a recenti tensioni tra le forze di sicurezza e manifestanti nel paese. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa riguardo a interventi o azioni militari.

“ Questa non è la nostra guerra e non ci lasceremo trascinare dentro ”. Con queste parole il primo ministro britannico Keir Starmer ha ribadito la linea del Regno Unito sul conflitto in Medio Oriente, respingendo le pressioni e le critiche arrivate dagli Stati Uniti guidati dal presidente Donald Trump. Parlando durante un evento nelle West Midlands per il lancio della campagna elettorale del Labour Party in vista delle elezioni amministrative del 7 maggio, il leader di Londra ha sottolineato: “La mia posizione e quella di questo governo non cambia, a prescindere dalla pressione nei nostri confronti”. Le dichiarazioni arrivano in un momento delicato per il premier britannico, che affronta una fase politica complessa e il rischio di una battuta d’arresto elettorale con possibili ripercussioni sulla sua leadership. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Starmer: “Non è la nostra guerra e non ci lasceremo trascinare dentro”

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