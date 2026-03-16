Crisi Iran Starmer | Ci difenderemo ma non ci lasceremo trascinare in guerra – Il video

Da open.online 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leader del partito ha affermato che il governo si concentrerà sulla protezione dei suoi cittadini presenti nella regione e sulla sicurezza dei propri alleati. Ha inoltre precisato che, pur adottando tutte le misure di difesa necessarie, non intende coinvolgersi in un conflitto più ampio nel Medio Oriente. La dichiarazione è arrivata in risposta alle tensioni attuali nella zona.

(Agenzia Vista) Londra, 16 marzo 2026 “Innanzitutto, proteggeremo i nostri uomini nella regione. In secondo luogo, pur adottando le misure necessarie per difendere noi stessi e i nostri alleati, non ci lasceremo trascinare in una guerra più ampia” in Medio Oriente. In terzo luogo, continueremo a lavorare per una rapida risoluzione che riporti sicurezza e stabilità nella regione e fermi la minaccia iraniana per i paesi vicini”. Lo ha detto il Primo ministro del Regno Unito Keir Starmer. Fb Starmer Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Meloni ritratta come paziente psichiatrica sui social di un deputato di Avs, l’ira di FdI: «La rimuova,... 🔗 Leggi su Open.online

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