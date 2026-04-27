L'Iran ha inviato agli Stati Uniti una proposta attraverso il Pakistan riguardante lo Stretto di Hormuz. La comunicazione mira a trovare una soluzione per sbloccare lo stretto e fermare le tensioni nella regione. La proposta è arrivata in un momento di crescente preoccupazione internazionale per possibili escalation nel Golfo. La notizia fa parte di un quadro di negoziati in corso tra le parti coinvolte nella regione.

? Cosa sapere L'Iran ha inviato agli Stati Uniti una proposta via Pakistan per lo Stretto di Hormuz.. Il piano separa la sicurezza marittima dai colloqui sul programma nucleare di Teheran.. L’Iran ha trasmesso agli Stati Uniti una proposta attraverso mediatori pakistani per sbloccare lo stallo in Medio Oriente e garantire la riapertura dello Stretto di Hormuz, lasciando però i colloqui sul nucleare sospesi a tempo indeterminato. Mentre al tavolino del bar si discute di quanto pesino le tensioni globali sulle nostre abitudini, la realtà geopolitica si muove su binari molto più complessi. La nuova offerta iraniana punta tutto sulla risoluzione del conflitto attraverso il controllo dei flussi marittimi nello stretto strategico, cercando un compromesso che permetta di superare l’attuale impasse diplomatica con Washington.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran: piano via Pakistan per sbloccare Hormuz e fermare la guerra

Notizie correlate

Guerra in Iran, piano di pace del Pakistan su una tregua di 45 giorni e su Hormuz. Secco No di Teheran: "Per noi è inacettabile""L'Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità" , riferisce Reuters online citando fonti anonime informate.

Guerra in Iran, piano di pace del Pakistan su una tregua di 45 giorni e su Hormuz. Secco No di Teheran: "Per noi è inacettabile". Vance insiste con Trump per un cessate il fuoco"L'Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità" , riferisce Reuters online citando fonti anonime informate.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Guerra Usa-Iran, la diretta del 25 aprile 2026; Medio Oriente, Trump: 'Dall'Iran un nuovo documento dopo lo stop al viaggio in Pakistan degli inviati Usa'; Iran, il Pakistan: le iniziative di mediazione con gli Usa vanno avanti; I negoziati tra Iran e Stati Uniti sono fermi.

Iran propone accordo in due fasi su Hormuz e nuclearePiano trasmesso agli Stati Uniti via Pakistan: prima la riapertura dello Stretto e la fine del blocco, poi i negoziati sul programma atomico L’Iran ha presentato agli Stati Uniti una proposta per supe ... liberoreporter.it

Iran, il Pakistan prepara colloqui ma Teheran per ora si sfilaMilano, 20 apr. (LaPresse) - Il Pakistan si prepara ad ospitare un secondo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti nella capitale ... stream24.ilsole24ore.com

La speranza che la proposta avanzata dall’Iran agli Usa di una tregua stabile apra lo Stretto di Hormuz tiene sollevato il sentiment nonostante i prezzi del petrolio in salita. Futures positivi - facebook.com facebook

Usa-Iran, stallo nei colloqui all’apertura dei mercati. Araghchi va da Putin, per Trump: “Teheran deve solo chiamare”. @rantoniucci x.com