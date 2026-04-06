Guerra in Iran piano di pace del Pakistan su una tregua di 45 giorni e su Hormuz Secco No di Teheran | Per noi è inacettabile

Secondo fonti anonime, Iran e Stati Uniti hanno ricevuto un piano di pace proposto dal Pakistan, che prevede una tregua di 45 giorni e una soluzione sulla questione dello stretto di Hormuz. Tuttavia, Teheran ha risposto con un netto rifiuto, definendo inaccettabile la proposta. La notizia arriva in un momento di crescente tensione tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del piano.

"L'Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità", riferisce Reuters online citando fonti anonime informate. L'intesa, provvisoriamente denominata "Accordo di Islamabad", prevedrebbe la riapertura di Hormuz "entro 15-20 giorni", con i colloqui finali in presenza, a Islamabad. L'Iran?non riaprirà lo Stretto di Hormuz in?cambio di una "tregua temporanea", ha detto un alto funzionario iraniano aggiungendo?che Teheran ritiene che Washington non sia pronta per una tregua permanente. I Pasdaran hanno comunicato che il capo dell'intelligence, Seyed Majid Khademi, è stato ucciso in un raid attribuito a Usa e Israele. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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