Confindustria avverte che, in caso di una guerra prolungata, la crisi energetica potrebbe diventare la più grave mai affrontata dal Paese. La principale vulnerabilità evidenziata riguarda la dipendenza dall’energia, una condizione che, secondo l’associazione, continuerà a rappresentare un problema per il prossimo futuro. La situazione descritta si inserisce in un quadro di difficoltà economiche e di approvvigionamenti che si protrae da tempo.

«Se finisse oggi, l’impatto della guerra varrebbe 0,1-0,3 punti percentuali di mancata crescita» ma «con una guerra lunga, che arrivi a fine anno, potremmo trovarci nella più grave crisi energetica della storia con impatti sistemici». Lo ha sottolineato il direttore del Centro Studi di Confindustria, Alessandro Fontana, nel corso di un’audizione alle commissioni bilancio di Camera e Senato sul Documento di Finanza Pubblica. Confindustria sottolinea che «la principale vulnerabilità del Paese è l’energia e rimarrà tale per anni» quindi è «decisivo avere: una strategia per superarla (con target e milestone come con il PNRR) e un piano di emergenza condiviso per affrontare le crisi».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Confindustria: con guerra lunga crisi energetica più grave della storia

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