La guerra si allarga | ancora raid sull' Iran esplosioni a Dubai e Doha colpita base a Cipro Trump | ' Operazioni per almeno 1 mese' Israele attacca Hezbollah | 31 morti La Mezzaluna Rossa | ' Finora 555 morti'

La guerra si espande con nuovi raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, e un attacco a una base a Cipro. Trump ha dichiarato che le operazioni dureranno almeno un mese e ha affermato che tutti i candidati per il controllo dell’Iran sono stati uccisi. Israele ha colpito Hezbollah, causando 31 morti, mentre la Mezzaluna Rossa ha comunicato un bilancio di 555 vittime finora.