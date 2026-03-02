La guerra si allarga | ancora raid sull' Iran esplosioni a Dubai e Doha colpita base a Cipro Trump | ' Operazioni per almeno 1 mese' Israele attacca Hezbollah | 31 morti La Mezzaluna Rossa | ' Finora 555 morti'
La guerra si espande con nuovi raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, e un attacco a una base a Cipro. Trump ha dichiarato che le operazioni dureranno almeno un mese e ha affermato che tutti i candidati per il controllo dell’Iran sono stati uccisi. Israele ha colpito Hezbollah, causando 31 morti, mentre la Mezzaluna Rossa ha comunicato un bilancio di 555 vittime finora.
Una persona è morta e altre due sono rimaste «gravemente ferite» dopo che i detriti di un missile iraniano intercettato hanno provocato un incendio su una «nave straniera» nella città industriale di Salman, in Bahrein. L'incendio è sotto controllo e completamente spento, ha riferito la Bahrain New Agency. Il Paese ospita una base della Marina statunitense che era già stata presa di mira da un attacco missilistico iraniano. Internet pressoché azzerato in Iran da 48 ore. A renderlo noto è NetBlocks, l'organizzazione internazionale che monitora la rete e la connettività che si è espresso sulle anomalie iniziate in seguito all'attacco sferrato da Usa e Israele lo scorso 28 febbraio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 1 mese'. Israele attacca Hezbollah: 31 morti a Beirut | Volano i prezzi di petrolio e gasDeciso rialzo dei prezzi dei carburanti, con nuovi aumenti sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi.
La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 4 settimane'. Larijani: 'Non trattiamo'. Israele attacca Hezbollah, 31 morti a BeirutUna colonna di fumo è stata osservata levarsi dall'ambasciata statunitense a Kuwait City.
Mezzaluna rossa, 'ucciso a Gaza un nostro operatore'(ANSA-AFP) - GINEVRA, 04 FEB - Un operatore della Mezzaluna Rossa palestinese è stato ucciso oggi mentre rispondeva a una chiamata di soccorso a Khan Yunis, nella parte meridionale della Striscia di ... ansa.it