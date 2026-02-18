Bollette | Governo sblocca 5 miliardi tra bonus sociale potenziato e riduzione oneri per famiglie e imprese italiane

Il governo ha approvato un decreto che stanzia 5 miliardi di euro per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare l’aumento delle bollette energetiche. La causa principale è l’impennata dei costi dell’energia, che ha colpito duramente le utenze domestiche e le aziende. Il decreto prevede il potenziamento del bonus sociale e una riduzione degli oneri generali di sistema. Questa misura mira a contenere le spese energetiche e a dare respiro alle famiglie italiane. La decisione è stata presa durante il Consiglio dei Ministri di oggi.

Decreto Bollette: Il Governo Sblocca 5 Miliardi per Famiglie e Imprese. Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi, 18 febbraio 2026, un decreto legge che destina oltre 5 miliardi di euro a contenere l’aumento dei costi energetici per famiglie e imprese italiane. L’iniziativa, fortemente voluta dal governo Meloni, mira ad alleggerire il peso delle bollette in un contesto economico ancora segnato da tensioni internazionali e dalla volatilità dei mercati energetici. La Presidente del Consiglio ha annunciato l’approvazione attraverso un messaggio sulla piattaforma X, sottolineando la priorità assoluta di sostenere cittadini e aziende.🔗 Leggi su Ameve.eu

Bollette: Governo interviene su bonus e oneri di sistema per alleggerire i costi energetici di famiglie e imprese.Il governo italiano ha deciso di intervenire sulle bollette energetiche per ridurre i costi di famiglie e imprese, a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia sul mercato internazionale.

Bollette: Governo al lavoro tra bonus per famiglie e ok Ue agli sconti, 3 miliardi in arrivo?Il governo italiano ha deciso di intervenire per aiutare le famiglie colpite dall’aumento delle bollette energetiche, dopo che l’Unione Europea ha dato l’ok agli sconti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.