Benzina bollette e mutui | la guerra in Iran costa fino a 1.000 euro a famiglia Alessio Ippolito | Ecco come gli italiani possono difendere i risparmi

La guerra in Iran sta avendo ripercussioni sui costi di vita quotidiani degli italiani, influenzando prezzi di benzina, bollette di luce e gas e le rate dei mutui. Secondo alcune stime, l’impatto può arrivare fino a mille euro all’anno per famiglia. Un esperto ha spiegato come le persone possano proteggere i propri risparmi di fronte a queste difficoltà economiche.

La guerra in Iran non si combatte solo nel Golfo Persico. Si combatte nei distributori di benzina, nelle bollette di luce e gas, nelle rate del mutuo, nel carrello della spesa. A sei settimane dall'inizio dell'operazione Epic Fury e con il blocco navale dei porti iraniani annunciato da Trump lunedì scorso, il conto per le famiglie italiane è già salato — e rischia di peggiorare. I numeri parlano chiaro: considerando una percorrenza di 10.000 chilometri annui, un automobilista italiano spende oggi circa il 7% in più rispetto alle previsioni pre-conflitto. Ma è il diesel a registrare il rincaro più pesante: un aumento del 26% pari a 249 euro in più.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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