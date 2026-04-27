Confindustria ha lanciato un allarme riguardo alla situazione energetica in Iran, affermando che la prosecuzione del conflitto potrebbe provocare la più grave crisi energetica mai registrata. Secondo la confederazione degli industriali, se il conflitto si concludesse immediatamente, gli effetti sarebbero limitati e la perdita di crescita economica si attesterebbe tra lo 0,1 e lo 0,3 per cento, poiché attualmente l’economia non si trova in una fase ciclica negativa.

Secondo le stime della confederazione degli industriai, infatti, ''se la guerra finisse oggi, gli impatti potrebbero essere gestibili'' e la mancata crescita sarebbe tra 0,1 e 0,3 punti percentuali, questo perché attualmente ''non siamo in una fase ciclica completamente negativa". Tuttavia, se il conflitto dovesse prolungarsi, "dobbiamo essere pronti per prendere le misure necessarie". Tra queste, assume particolare rilevanza la maggiore autonomia energetica, anche con l'uso del nucleare Una guerra prolungata fino alla fine del 2026“potrebbe proiettarci tutti nella più grave crisi energetica della storia e probabilmente una crisi sistemica”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Confindustria avverte: “Se guerra continua, rischiamo la più grave crisi energetica della storia”

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