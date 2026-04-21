Tra oggi e domani si svolgono a Islamabad i colloqui tra Stati Uniti e Iran, in un contesto segnato da tensioni legate al nucleare, allo Stretto di Hormuz e ai beni congelati. La riunione si tiene nella capitale pakistana e rappresenta un momento di confronto diretto tra le due parti. Gli incontri sono stati annunciati come un tentativo di affrontare questioni chiave che coinvolgono entrambi i paesi.

Tra Islamabad e lo Stretto di Hormuz si gioca una partita ad altissima tensione. Tra oggi e domani, nella capitale del Pakistan, dovrebbero prendere il via i colloqui tra Stati Uniti e Iran, un confronto che si annuncia complesso e carico di incognite. Al centro del negoziato resta il nodo nucleare, dove le posizioni appaiono ancora distanti. Washington, sostenuta da Israele, insiste per l’azzeramento completo delle attività di arricchimento dell’uranio, ritenute funzionali a un possibile sviluppo militare. Teheran continua invece a rivendicare la natura esclusivamente civile del proprio programma. La crisi dello Stretto di Hormuz Il dossier più urgente, però, è quello dello Stretto di Hormuz, diventato il vero epicentro della crisi.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Usa-Iran, negoziati a Islamabad tra nucleare, Hormuz e beni congelati: tutti i nodi dello scontro

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