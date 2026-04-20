Apple si prepara a entrare nel mercato dei dispositivi pieghevoli con un nuovo modello previsto per l’autunno, che potrebbe essere chiamato iPhone Ultra. La casa produttrice ha annunciato lo sviluppo di un dispositivo pieghevole, senza ancora fornire dettagli sulle caratteristiche tecniche o sulla data di uscita ufficiale. La presentazione potrebbe avvenire in concomitanza con altri lanci di prodotti nel settore degli smartphone.

Apple prepara il debutto nel mercato dei dispositivi pieghevoli per l’autunno, puntando su un modello che potrebbe chiamarsi iPhone Ultra. Le indiscrezioni tecniche delineano un prodotto con un design “wide, una piega del display quasi impercettibile, nuove configurazioni della batteria e un posizionamento specifico dei tasti fisici. Il ritorno al TouchID e la sfida dell’interfaccia doppia. La gestione della sicurezza biometrica su uno smartphone a doppio schermo pone sfide progettuali non indifferenti. I dati emersi suggeriscono che Apple potrebbe rinunciare al FaceID, sistema di riconoscimento facciale presente dagli iPhone X, per evitare complicazioni legate alla collocazione del sensore tra lo schermo esterno e quello interno più esteso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - iPhone Ultra: Apple sfida il mercato con il nuovo pieghevole

iPhone Ultra, MacBook Ultra & AirPods Ultra in 2026 Is Apple Creating An Even Higher-Tier

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