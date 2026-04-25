Secondo le ultime informazioni, il nuovo iPhone pieghevole di Apple dovrebbe essere lanciato entro dicembre 2026. Il dispositivo sarà dotato di un processore A20 e avrà uno schermo da 7,8 pollici. Questa versione rappresenta un passo importante per la casa produttrice, che punta a entrare nel mercato dei telefoni pieghevoli. La data di rilascio e le caratteristiche tecniche sono state riferite da fonti vicine alla produzione.

? Cosa sapere Lancio iPhone Fold previsto per dicembre 2026 con processore A20 e display da 7,8 pollici.. Prezzo stimato tra 2.000 e 2.500 dollari per sfidare Samsung e Huawei nel segmento premium.. L’uscita dell’iPhone Fold potrebbe slittare a dicembre 2026 secondo le previsioni di Tim Long, nonostante la tradizionale finestra di lancio di settembre per i nuovi modelli Apple. Il mercato degli smartphone pieghevoli si prepara a un nuovo scontro tecnologico. Mentre brand come Samsung, con il modello Galaxy Z Fold 8 Wide, e Huawei, con il Pura X Max, hanno già consolidato la propria presenza nel segmento dei dispositivi a schermo ampio, Apple resta al momento assente da questa categoria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - iPhone Fold: ecco quando arriverà il pieghevole rivoluzionario di Apple

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