Xiaomi 15T | 12GB RAM e Leica a 388€ sfida i top di gamma

Xiaomi ha presentato il nuovo 15T, un modello che punta a fare concorrenza ai telefoni di fascia alta grazie ai 12 GB di RAM e alla fotocamera Leica integrata. Il prezzo di 388 euro lo rende molto competitivo, attirando chi cerca prestazioni elevate senza spendere troppo. La presenza di queste caratteristiche rafforza la sua posizione nel mercato degli smartphone di fascia media. Molti utenti sono interessati a scoprire come si comporta in uso quotidiano.

Xiaomi 15T: il dettaglio che fa la differenza. Il nuovo Xiaomi 15T rappresenta un’ottima alternativa ai top di gamma, offrendo prestazioni elevate e funzionalità avanzate a un prezzo accessibile. Disponibile su Amazon a soli 388 euro, questo smartphone monta un comparto fotografico sviluppato in collaborazione con Leica e 12GB di RAM, rendendolo una scelta quasi top di gamma a un costo decisamente competitivo. Il display da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate a 120Hz garantisce un’esperienza visiva di alta qualità, ideale cerca fluidità e definizione. La tecnologia HDR10+ lavora su tutte le lunghezze focali per garantire colori più ricchi e una resa più realistica dei contenuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Smartphone top di gamma a metà prezzo: Honor Magic7 Pro (12GB/512GB) con display 5000 nit a 633€

I SoC a 2 nm costano troppo? Xiaomi potrebbe adottare una nuova strategia per i suoi top di gammaXiaomi sta considerando di abbandonare l’uso dei SoC a 2 nanometri nei suoi prossimi top di gamma, dopo aver valutato che il costo elevato di questi chip potrebbe rendere troppo onerosa la produzione.

Xiaomi 15T Recensione ITA – L’ho provato Per 20 Giorni! Meglio Dei Top Di Gamma

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

** Xiaomi 15T, Smartphone 12+256GB** ** 40% 388,00€ INVECE DI 649,90€ ** **[https://amzn.to/4aqoCfO](https://amzn.to/4aqoCfO)** ** HUAWEI Pura 80 Pro Smartphone Bianco + FreeBuds Pro 4 Nero, 12GB+512GB** ** 46% 699,00€ INV - facebook.com facebook