batteria iphone 18 pro max aggiornamento deludente nonostante chip da 2 nm

L’attesa per il nuovo iPhone 18 Pro Max si fa sentire, ma le prime indiscrezioni sulla batteria del telefono deludono. Nonostante Apple abbia puntato su un chip da 2 nanometri, l’autonomia sembra ancora sotto le aspettative. I rumor indicano che la batteria potrebbe non migliorare significativamente rispetto ai modelli precedenti, lasciando molti utenti perplessi. La data di lancio si avvicina, ma per ora resta da capire se il nuovo smartphone saprà davvero fare la differenza in termini di durata.

un'analisi essenziale sulle indiscrezioni riguardanti l'autonomia della batteria dell'iPhone 18 pro max, confrontando i valori attesi con quelli dei modelli precedenti, valutando l'impatto dell'ecosistema iOS e del chip a processo a 2 nm, e offrendo una visione sul periodo di lancio previsto. il focus è sulle differenze tra mercati e sulle potenziali variazioni di capacità, senza introdurre dettagli non supportati dalle fonti. batteria iphone 18 pro max: capacità e confronto. secondo le indiscrezioni, la versione destinata al mercato cinese dovrebbe arrivare con una batteria di circa 5.000 mAh, mentre le versioni pensate per l'esportazione potrebbero attestarsi intorno a 5.

Apple si appresta a presentare il nuovo iPhone 18 Pro Max, che promette di avere una batteria da oltre 5000 mAh.

Questa settimana circolano nuove indiscrezioni sull’iPhone 18 Pro Max, in particolare sulla batteria e l’autonomia.

