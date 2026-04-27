In alcune situazioni, le scelte si presentano improvvisamente, senza un percorso logico apparente, come se arrivassero prima di essere pensate. È quanto afferma un'articolista che riflette sulla natura delle decisioni e sull’esperienza di non riuscire a spiegare i propri sentimenti o scelte. La sua analisi suggerisce che, in alcuni casi, le decisioni sembrano emergere spontaneamente, senza un processo di ragionamento consapevole.

di Annamaria Spina Ci sono decisioni che non arrivano dopo un ragionamento, ma prima. Il ragionamento, quando prova a inseguirle, le trova già compiute, come se fossero accadute in un luogo dove il linguaggio non ha ancora accesso e dove la mente, abituata a costruire giustificazioni, arriva sempre con un leggero ritardo. Quando poi si tenta di riportare tutto dentro una narrazione ordinata, ci si accorge che qualcosa resiste, qualcosa non si lascia tradurre, e la risposta che emerge è sempre la stessa, semplice e quasi disarmante: “io non lo so spiegare”. Nel pensiero economico contemporaneo questa frase viene percepita come una mancanza, una zona d’ombra da correggere, da ricondurre a una forma di razionalità esplicita.🔗 Leggi su Ildenaro.it

NON ME LO SO SPIEGARE

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Panoramica sull’argomento

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