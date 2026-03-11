L’allenatore della squadra ha dichiarato di trovarsi in una situazione complicata e di avere difficoltà a spiegare alcune problematiche, ma ha anche affermato di sentirsi la persona giusta per la squadra. Ha confermato che la scelta di inserire Kinsky nella rosa è stata corretta, mantenendo alta la fiducia nel proprio operato. Le sue parole sono state rilasciate in un momento di incertezza per la squadra.

Tudor in bilico: «Problematiche difficili da spiegare, ma io mi sento l'uomo giusto. Scelta Kinsky era corretta»

