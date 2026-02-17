La delusione di Gutmann dopo lo short | Un errore che non so spiegare
Lara Naki Gutmann ha mostrato tutta la sua delusione dopo aver commesso un errore durante lo short program a Milano Cortina 2026. La pattinatrice italiana ha perso punti importanti per un errore che lei stessa fatica a spiegare, lasciandosi sfuggire un’occasione importante in una gara decisiva.
Non nasconde la sua delusione Lara Naki Gutmann. L’azzurra si è resa artefice di un errore molto pesante in occasione dello short program valido per la gara femminile di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nello specifico la trentina, dopo un avvio oltremodo promettente ha commesso un fatale passaggio a vuoto nel salto singolo, il triplo lutz, ruotato solo doppio e dunque redarguito come elemento non valido. La defaillance ha inchiodato il suo punteggio a quota 61.56 (29.50, 32.06), con cui è scivolata fuori dalla top 15. Visibilmente amareggiata, l’azzurra ha commentato quanto fatto ai microfoni di Rai Sport: “ Sono davvero tantissimi punti persi, sono un po’ delusa – ha detto la pattinatrice – Ero pronta: dopo il Team Event ho provato tante emozioni, a staccare tenendo il ritmo alto. 🔗 Leggi su Oasport.it
