Investimento sulla Provinciale a Villongo 64enne muore travolta da un’auto

Una donna di 64 anni è deceduta lunedì 27 febbraio dopo essere stata investita da un’auto lungo la Strada Provinciale 81 all’uscita di Villongo in direzione Foresto Sparso. L’incidente è avvenuto al mattino e ha causato la morte della donna sul luogo dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi.

Villongo. Tragedia nella mattina di lunedì 27 febbraio: una donna di 64 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto sulla Strada Provinciale 81 all’uscita del paese di Villongo in direzione Foresto Sparso. L’allarme pochi minuti dopo le 12: la centrale di Areu ha inviato sul posto un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso decollato da Bergamo. Secondo le prime informazioni, la 64enne era a piedi e sarebbe stata travolta da una Citroen. Vani i tentativi di rianimazione dei sanitari, che hanno constatato il decesso della donna. Illeso il 31enne alla guida dell’auto. Sul posto la polizia stradale per i rilievi e i carabinieri per la gestione della viabilità.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Travolta da un’auto mentre cammina sulla provinciale: Cristina Corbellini di Frascarolo muore sul colpo a 57 anniFrascarolo (Pavia), 19 marzo 2026 – Aveva appena terminato il suo turno di lavoro alla Vibac, azienda che ha sede nella zona industriale di Ticineto,... Cammina a bordo strada, donna travolta da un’auto sulla Cassia Sud muore sul colpoLa donna, Mallawage Seetha Jayaratnb, stava andando al lavoro quando è stata presa in pieno dalla Fiat Panda guidata da un ragazzo di vent'anni. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Auto danneggiata dopo l'investimento del capriolo, fa causa alla Provincia; Lupa travolta e uccisa sulla provinciale tra Borghetto e Livraga; Provincia dell’Aquila, oltre 800mila euro per due interventi sulla viabilità nell’area Peligna; Doppio schianto sulla provinciale del Conero: tre feriti. Viabilità in tilt: la situazione. Investimento sulla Provinciale a Villongo, 64enne muore travolta da un’autoL'incidente mortale lunedì mattina. La donna era a piedi: vani i soccorsi dei sanitari, sul posto anche l'elisoccorso ... bergamonews.it Con l’Asti-Cuneo opere sulla viabilità secondaria per 50 milioni. A quando l’adeguamento della tangenziale albese? [VIDEO]Il presidente della Provincia Robaldo: Sulla Sp 7 traffico passato da 15mila a 9mila veicoli al giorno. Sette milioni l’investimento per il ponte di Pollenzo ... targatocn.it Un investimento da 450mila euro per attrarre e soprattutto trattenere in Valsabbia il personale e ridurre il turnover - facebook.com facebook "La contrattazione confederale non è un costo: è un investimento. È la condizione per avere un lavoro dignitoso, imprese competitive e un territorio capace di affrontare le sfide globali senza sacrificare le persone." (Luca Nieri, Segretario CISL Bergamo) x.com