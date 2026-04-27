Negli ultimi tempi si registra un aumento degli investimenti nelle aziende produttrici di armi nucleari, coinvolgendo in particolare 301 società finanziarie di diversi paesi. Tra queste, anche alcune banche italiane hanno effettuato operazioni di finanziamento o investimento nel settore. La crescita dei capitali destinati a queste aziende avviene in un momento di incremento della spesa militare globale e di tensioni internazionali sempre più intense.

Mentre crescono le tensioni globali e si raggiungono livelli record di spesa militare, sempre più istituzioni finanziarie investono nei produttori di armi nucleari. Dopo il segnale positivo di un calo costante a partire dal 2021, è la prima volta che i numeri tornano a salire con 301 società che in tutto il mondo puntano su questo settore ( +15% sull’anno precedente ). L’allarme viene lanciato nel report “ Don’t Bank on the Bomb “, pubblicato ogni anno dal 2014 e promosso da Ican e Pax con il titolo “ Investing in the Arms Race ”. “Per la prima volta da anni, il numero di investitori che cercano di trarre profitto da una corsa agli armamenti è in aumento: si tratta di una strategia a breve termine e rischiosa, che contribuisce a una pericolosa escalation ”, ha dichiarato Susi Snyder, Direttrice dei Programmi di Ican.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Investimenti nelle armi nucleari in aumento: 301 società finanziarie coinvolte, anche banche italiane

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