Otto dei nove paesi con armi nucleari stanno ampliando i loro arsenali, secondo il rapporto annuale Nuclear Weapons Ban Monitor. L’incremento delle produzioni è stato definito un “sviluppo preoccupante” dagli autori dello studio, che evidenziano come il processo di riduzione delle armi nucleari sia ormai terminato. La situazione attuale rappresenta un cambiamento rispetto agli anni precedenti, caratterizzati da diminuzioni o stabilità nelle scorte.

Otto Stati su nove dotati di armi nucleari stanno significativamente aumentando i propri arsenali, uno «sviluppo preoccupante» indicato dal rapporto annuale Nuclear Weapons Ban Monitor. La notizia arriva in un momento di alta conflittualità internazionale, dall’Ucraina al Medio Oriente all’Africa, ed è proprio questo contesto a generare nervosismo. Aumento della produzione di armi nucleari, rischi di escalation preoccupanti. Secondo gli autori del rapporto, quasi tutti gli Stati dotati di armi atomiche, tra cui Russia, Stati Uniti, Cina, Francia, Regno Unito, Pakistan, India, Israele e Corea del Nord stanno aumentando significativamente la produzione dei loro arsenali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Produzione di armi nucleari in aumento: «L’era della riduzione nucleare è finita»

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