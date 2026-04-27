Invalidità over 70 | stop alla riforma restano le vecchie regole
L'INPS ha deciso di sospendere temporaneamente l'applicazione della valutazione multidimensionale per gli ultrasettantenni con patologie croniche, estendendo fino al 2028 le modalità di valutazione precedenti. Questa misura interessa le persone sopra i 70 anni e riguarda il trattamento dell'invalidità. La decisione porta a un mantenimento delle regole vigenti, senza introdurre modifiche o nuovi criteri di valutazione.
? Cosa sapere L'INPS blocca la valutazione multidimensionale per gli ultrasettantenni con patologie croniche fino al 2028.. Le procedure tradizionali per l'invalidità civile restano in vigore per tutti i richiedenti.. L’INPS ha confermato che le procedure tradizionali per l’accertamento dell’invalidità civile degli ultrasettantenni con patologie croniche restano in vigore fino al 2028, bloccando di fatto l’applicazione della valutazione multidimensionale unificata prevista dal Decreto PNRR 2026. La decisione arriva dopo il recepimento delle novità introdotte dalla legge di conversione del Decreto PNRR (Legge n.52026), che impone una nuova linea temporale per la riforma delle politiche destinate agli anziani non autosufficienti.🔗 Leggi su Ameve.eu
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’` Attenzione: è uno dei falsi miti più diffusi. Nel 2026 l’esenzione non dipende dall’invalidità, ma da età (over 75) e reddito molto basso. E senza domanda… continui a pagare in - facebook.com facebook