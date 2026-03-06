Invalidità civile cambiano gli accertamenti | le nuove regole

Da inizio mese, l’Inps ha avviato una sperimentazione sulla procedura di accertamento per l’invalidità civile. Le nuove regole prevedono cambiamenti nelle modalità di valutazione e nei criteri di ammissione alle prestazioni assistenziali. La sperimentazione coinvolge i centri di valutazione e si applica temporaneamente fino a nuove indicazioni. La revisione è rivolta a rendere più uniforme la procedura di accertamento.

In atto una procedura semplificata: si tratta di una sperimentazione che riguarderà 40 province italiane. Cosa dobbiamo aspettarci A partire dall'inizio di questo mese è partita una sperimentazione dell'Inps che riguarda la procedura per ottenere l'invalidità civile. La riforma, introdotta dal Decreto Legislativo n. 622024 mira a semplificare drasticamente gli accertamenti relativi alla disabilità. Oggi le nuove regole vengono adottate in più zone dello Stivale. Lo scopo è quello di mettere a disposizione una procedura più lineare e semplice per tutti. Il vecchio sistema, infatti, presentava troppe differenze a livello territoriale, specie per quanto concerne valutazioni e tempistiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Invalidità civile, cambiano gli accertamenti: le nuove regole Invalidità civile, nuove regole in arrivo per la Provincia di SondrioA partire dal 1° marzo 2026 la sperimentazione della nuova normativa sulla disabilità sarà ampliata ad altre quaranta province italiane, tra cui... INVALIDITA’ CIVILE 2026: Aumenti, Nuove Regole e Cosa Cambia Davvero per Milioni di Italiani Contenuti e approfondimenti su Invalidità civile. Temi più discussi: Avvio della terza fase sperimentale della riforma della disabilità.; Cambiano le procedure per ottenere l’invalidità civile; Invalidità civile, al via la riforma: ecco come cambiano le competenze tra Inps e medici; Riconoscimento invalidità civile: procedura e sperimentazione INPS. Cambiano le procedure per ottenere l’invalidità civileDal 1° marzo saranno i medici certificatori a redigere il certificato da inviare all’INPS. Il Patronato Acli seguirà la pratica economica ... targatocn.it Pensioni invalidità 2026/ Cambiano i limiti e gli importi: le novità INPSLa pensione di invalidità nel 2026 cambia i suoi importi e i limiti reddituali, con nette differenze rispetto all'anno 2025. ilsussidiario.net Invalidità civile e Legge 104: molti pensano di conoscere già tutto… ma non è così. Esistono benefici e agevolazioni che in tanti non conoscono o non richiedono, e che possono fare davvero la differenza nella vita quotidiana. Parliamo ad esempio di: permess - facebook.com facebook