Cosenza via alla riforma invalidità civile | nuove valutazioni dal 2026 per un sistema più efficiente e inclusivo

A Cosenza, la sperimentazione della riforma dell’invalidità civile inizia il 1° marzo 2026, causando un cambiamento nelle modalità di valutazione. La provincia sarà il primo esempio in Italia di applicazione delle nuove procedure, che puntano a rendere più rapido e chiaro il processo di riconoscimento delle condizioni di invalidità. Le nuove valutazioni coinvolgeranno centinaia di persone e prevedono strumenti più efficaci per misurare le capacità residue. L’obiettivo è migliorare l’assistenza e semplificare le pratiche per i cittadini coinvolti.

Cosenza Test per la Riforma dell'Invalidità: Al Via il 1° Marzo 2026 la Fase Sperimentale. La provincia di Cosenza sarà il primo territorio italiano a sperimentare la riforma dell'invalidità civile, con l'avvio delle nuove procedure previsto per il 1° marzo 2026. La novità, introdotta dal decreto legislativo n. 62 del 2024, sposta l'inizio della domanda direttamente al medico certificatore, che invierà telematicamente il certificato introduttivo, in un tentativo di semplificare e velocizzare un sistema tradizionalmente complesso e burocratico. Un Nuovo Approccio alla Valutazione della Disabilità.