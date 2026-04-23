Arriva il decreto Schillaci | i medici di famiglia diventano dipendenti pubblici

È stato approvato il decreto Schillaci che prevede la trasformazione dei medici di famiglia in dipendenti pubblici. Questi professionisti, fondamentali per l’assistenza territoriale, sono chiamati a lavorare nelle nuove Case di Comunità che stanno aprendo in diverse regioni italiane. La loro assunzione avverrà su base volontaria e con un contratto stipulato con il Servizio sanitario nazionale.

Un medico di famiglia al centro dell’assistenza territoriale, motore delle Case di Comunità che stanno aprendo in tutta Italia e con un contratto da dipendente, su base volontaria, con il Servizio sanitario nazionale. Questo l'obiettivo del ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha illustrato oggi in Conferenza delle Regioni la bozza di decreto legge che porta il suo nome e che punta, soprattutto «a fare presto per dare agli italiani una sanità più efficiente e vicina ai cittadini, in particolare ai più fragili». Per farlo, la strada scelta è quella di un decreto legge che potrebbe arrivare entro maggio. Come già annunciato in...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Arriva il decreto Schillaci: i medici di famiglia diventano dipendenti pubblici Notizie correlate Medici di famiglia fino a 72 anni, cosa cambia con il decreto PNRR sulla sanitàIl decreto PNRR approvato alla Camera interviene anche sulla sanità e introduce una misura che riguarda direttamente l’assistenza sul territorio. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Senza fissa dimora. Via alla sperimentazione nelle città metropolitane. Schillaci: Un diritto all'assistenza finora negato; Sulpizio replica a Di Marco (Pd) sui senzatetto in città: Bilancio già positivo per i progetti attivati dalla giunta Masci; Di Marco (Pd) chiede di estendere a Pescara le coperture sanitarie per i senza fissa dimora; Schillaci | Liste d’attesa ridotte dopo 20 anni Ecco i nuovi dati. Arriva il decreto Schillaci: i medici di famiglia diventano dipendenti pubbliciOggi i medici vengono pagati in base al numero di pazienti, in futuro dovrebbero esser remunerati in base alla partecipazione al lavoro nella rete territoriale ... gazzettadelsud.it Riforma dell’assistenza primaria: medici di famiglia tra convenzione e assunzione nelle Case di comunitàIl decreto Schillaci introduce un modello duale per i medici di famiglia, con nuove regole di lavoro e remunerazione per garantire il funzionamento delle Case di comunità. ilsole24ore.com Meteo, arriva il bel tempo: sole e clima mite tra venerdì e domenica Approfondisci qui x.com Meteo, arriva il bel tempo: sole e clima mite tra venerdì e domenica Approfondisci qui - facebook.com facebook