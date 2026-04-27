inutile e dannoso medici di base in rivolta contro il decreto schillaci

I medici di base sono in protesta contro il decreto del ministro della salute, che prevede l’apertura delle case di comunità. Secondo loro, per funzionare correttamente queste strutture devono avere ruoli ben definiti, personale adeguato, formazione specifica e strumenti idonei. La riforma sanitaria, sostengono, richiede un quadro più ampio e una visione complessiva del sistema, senza limitarsi a ridurre la pressione sugli ospedali.

Case di comunità al centro, ma servono funzioni chiare, personale, formazione e strumenti adeguati, attraverso un inquadramento più ampio delle riforme, una visione complessiva del Servizio sanitario nazionale e senza limitarsi a voler 'alleggerire' gli ospedali. È la posizione della Società italiana dei medici di medicina generale e delle cure primarie (Simg) riguardo al decreto sulla riforma della medicina territoriale presentato dal ministro della Salute, Orazio Schillaci. Il provvedimento introduce cambiamenti nell’organizzazione dell’assistenza primaria, prevedendo un inserimento dei medici di medicina generale nelle Case di comunità e la possibilità, su base volontaria, di un passaggio al rapporto di dipendenza con il Servizio sanitario nazionale.🔗 Leggi su Feedpress.me

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