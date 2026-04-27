Intrighi storia e astrologia | lo scrittore Andrea Antonioli trionfa al premio internazionale del mistero

Sabato 25 aprile, nel Castello Aragonese di Castrovillari, si è tenuta la cerimonia di premiazione del Premio letterario internazionale “Di terrore, mistero e altri racconti”. Tra i partecipanti, lo scrittore proveniente da Cesena ha ricevuto il riconoscimento per il suo romanzo “Prognosticon”. L’evento ha visto la presenza di numerosi autori e appassionati del genere, in un’atmosfera che ha unito intrighi, storia e elementi di astrologia.

Sabato 25 aprile, presso la splendida cornice del Castello Aragonese di Castrovillari, si è svolta la premiazione del prestigioso Premio letterario internazionale “Di terrore, mistero e altri racconti”, dove lo scrittore cesenate Andrea Antonioli si è affermato con il romanzo “Prognosticon.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Morto António Lobo Antunes, lo scrittore portoghese candidato al premio NobelÈ morto a 83 anni lo scrittore portoghese António Lobo Antunes, considerato una delle figure più importanti della letteratura europea contemporanea. L'autore Andrea Antonioli presenta il nuovo volume "Malatesta il Gueriero": un viaggio tra storia, potere e destinoDomenica 15 febbraio, alle ore 17, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana avrà luogo la presentazione del nuovo progetto di Andrea Antonioli,...