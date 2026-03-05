Morto António Lobo Antunes lo scrittore portoghese candidato al premio Nobel

Oggi si è appresa la morte dello scrittore portoghese António Lobo Antunes, avvenuta all’età di 83 anni. È stato uno dei nomi più noti della letteratura portoghese e aveva ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera, tra cui essere stato candidato al premio Nobel. La scomparsa è stata annunciata nella giornata di oggi, 5 marzo.

È morto a 83 anni lo scrittore portoghese António Lobo Antunes, considerato una delle figure più importanti della letteratura europea contemporanea. La notizia della sua scomparsa è arrivata il 5 marzo 2026. Autore di oltre trenta romanzi e più volte indicato tra i possibili vincitori del Premio Nobel per la letteratura, Antunes lascia un'eredità letteraria tra le più influenti della narrativa portoghese moderna. Nato a Lisbona il 1° settembre 1942, proveniva da una famiglia della borghesia colta. Suo padre era un noto neurologo portoghese. Dopo gli studi al liceo Camões, si laureò in medicina all'Università di Lisbona e si specializzò in psichiatria, professione che esercitò per diversi anni prima di dedicarsi completamente alla scrittura.