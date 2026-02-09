L' autore Andrea Antonioli presenta il nuovo volume Malatesta il Gueriero | un viaggio tra storia potere e destino

Domenica pomeriggio, nella Biblioteca Malatestiana, Andrea Antonioli presenta il suo nuovo libro su Malatesta il Gueriero. L’autore ripercorre le gesta di questa figura storica, tra battaglie, potere e destino. L’evento si svolge alle 17 e richiama appassionati di storia e di personaggi dimenticati.

Domenica 15 febbraio, alle ore 17, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana avrà luogo la presentazione del nuovo progetto di Andrea Antonioli, dedicato a una figura potente e dimenticata riemersa dalle fitte nebbie della Storia: Malatesta il "Gueriero", protagonista delle "horrende guerre.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Malatesta Gueriero Andrea Antonioli presenta il nuovo progetto dedicato a Malatesta il “Gueriero” Sabato 13 dicembre alle ore 16,30 presso la Biblioteca comunale F. Andrea Antonioli torna il libreria con il volume dedicato a Malatesta "Il gueriero" Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Malatesta Gueriero Maria Gabriella Conti e Andrea Antonioli premiati al concorso ‘Cibotto’Il progetto ‘Paolo e Francesca’ ha conquistato due prestigiosi riconoscimenti al Concorso letterario ‘Gian Antonio Cibotto’ di Lendinara. Gli autori cesenati premiati: Andrea Antonioli, terzo ... ilrestodelcarlino.it Antonioli sul podio al concorso ‘Cristina Campo’Andrea Antonioli, storico e scrittore cesenate negli ultimi giorni ha inanellato una serie di successi letterari che vanno ad aggiungersi ai già numerosi premi conseguiti con la pubblicazione del ... ilrestodelcarlino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.