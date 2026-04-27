Intrecci di note - Concerto classico sui Colli Euganei

Sabato 9 maggio 2026, nel Parco Lonzina sui Colli Euganei, si terrà un concerto di musica classica. L’evento si svolgerà in un’area immersa nel verde e prevede l’esecuzione di brani di compositori noti nel repertorio classico. L’ingresso è gratuito e l’organizzazione invita il pubblico a portare sedie o coperte per godersi la serata all’aperto. La serata si inserisce in una serie di iniziative culturali previste nel parco durante la primavera.

Sabato 9 maggio 2026, nel contesto verde del Parco Lonzina, una serata dedicata alla grande musica classica. Suonano:GIANCARLO PAVAN, contrabbassoKEIKO IMAI, pianoforteUn duo di grande esperienza internazionale proporrà un raffinato programma con musiche di Bach, Schumann, Bottesini e Kodály.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Speciale menù a base di baccalà sui Colli Euganei "L'armonia emotiva" - Evento sui Colli EuganeiQuando è stata l’ultima volta che ti sei fermato davvero ad ascoltarti? A respirare con calma, a lasciare spazio alle emozioni, a sorprenderti... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Eventi segnalati dai Comuni; Festa alla ex Cava: si inaugura la nuova Rete Sentieristica oggi, sabato 18, a Tavagnasco; A Potenza torna il concerto Le note dell’anima nella Cattedrale di San Gerardo. Appuntamento al 22 aprile; Sabato il festival giovani Domenica giochi per famiglie. Intrecci di note e tessuti preziosi. Che concertoContrappunti. Ovvero intrecci di note e di tessuti preziosi. E’ il titolo dell’edizione 2025 dei Concerti di Primavera, la storica rassegna della Scuola Verdi, che inizierà proprio al Museo del ... lanazione.it Intrecci di Storia e di Natura: la Ca' Granda e il Fiume Azzurro - facebook.com facebook Milan-Juventus, la partita parallela: tra occasioni sfumate e intrecci di mercato x.com