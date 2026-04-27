Intrappolato in auto ad Alpignano | i carabinieri aiutano una famiglia a ' liberare' un bimbo di due anni

Nella mattinata di ieri, domenica 26 aprile 2026, i carabinieri sono intervenuti in via Mazzini ad Alpignano per un episodio che ha coinvolto una famiglia con un bambino di due anni. Il piccolo si trovava all’interno di un’auto rimasta bloccata, e i militari sono intervenuti per aiutarli a liberarlo. La situazione si è risolta senza ulteriori complicazioni.

Intervento dei carabinieri nella mattinata di ieri, domenica 26 aprile 2026, in via Mazzini ad Alpignano, dove un bambino di due anni è rimasto bloccato all'interno di un'auto. Una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile di Rivoli, in transito, ha notato un capannello di persone radunato.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Incidente ad Alpignano: scontro tra furgone e auto che finisce contro un albero, due feriti in ospedaleUn incidente è avvenuto nella prima serata di ieri, giovedì 26 febbraio 2026, in via della Costa ad Alpignano. Straordinario salvataggio ad Umbertide: segugio estratto vivo dopo due giorni intrappolato in una tanaUn intervento di soccorso lungo e complesso si è concluso con un lieto fine nelle campagne di Umbertide. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Auto nel fosso a Vittorio Veneto: conducente intrappolato tra le lamiere; Auto si ribalta in carreggiata: conducente intrappolato nell’abitacolo; Incidente frontale tra una Fiat Panda e un camion, il conducente dell'auto intrappolato tra le lamiere è stato liberato dai vigili del fuoco; Contromano e ubriaca sulla Pontina, una 27enne urta quattro auto. Attimi di paura, poi viene fermata e denunciata. Intrappolato nell’auto sotto gli occhi dei genitori: corsa contro il tempo per salvare un bimbo di 2 anniUn pianto sommesso dall’interno dell’auto, l’ansia dei genitori e un piccolo assembramento di passanti. È bastato questo ai carabinieri del Radiomobile di Rivoli per capire che qualcosa non andava. È ... giornalelavoce.it Cane resta intrappolato in auto sotto il sole all'ora di pranzo, i padroni nel panico non riescono ad aprire la portiera: liberato dai vigili del fuocoALPAGO (BELLUNO) - Un po' di spavento, ma lieto fine, in Alpago, dove un cagnolino se l'è vista brutta. L'animale - di piccola taglia - era stato inavvertitamente lasciato all'interno di una macchina, ... ilgazzettino.it L'auto a Gpl si ribalta, il conducente resta intrappolato - facebook.com facebook L'analisi del polline intrappolato nei diversi strati del rivestimento impermeabilizzante hanno mostrato che è stata sottoposta a molteplici interventi di ristrutturazione in diverse località x.com