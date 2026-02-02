Straordinario salvataggio ad Umbertide | segugio estratto vivo dopo due giorni intrappolato in una tana
Un segugio è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato in una tana per due giorni nelle campagne di Umbertide. L’intervento di soccorso è durato diverse ore, con i volontari che hanno lavorato senza sosta per raggiungere l’animale e tirarlo fuori in sicurezza. Alla fine, il cane è stato consegnato alle cure dei proprietari, visibilmente stanco ma salvo.
Un intervento di soccorso lungo e complesso si è concluso con un lieto fine nelle campagne di Umbertide. Un segugio maremmano, rimasto intrappolato in una tana di istrice per oltre 40 ore, è stato finalmente tratto in salvo dai Vigili del Fuoco. L’allarme era scattato nel primo pomeriggio di sabato, alle 14:54 del 31 gennaio, quando il cane si era introdotto in profondità all’interno della cavità durante una battuta di caccia nella località Polgeto, rimanendo bloccato a circa otto metri sotto il piano di campagna. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Città di Castello, che ha immediatamente valutato l’elevata complessità dell’operazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
