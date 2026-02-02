Straordinario salvataggio ad Umbertide | segugio estratto vivo dopo due giorni intrappolato in una tana

Un segugio è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato in una tana per due giorni nelle campagne di Umbertide. L’intervento di soccorso è durato diverse ore, con i volontari che hanno lavorato senza sosta per raggiungere l’animale e tirarlo fuori in sicurezza. Alla fine, il cane è stato consegnato alle cure dei proprietari, visibilmente stanco ma salvo.

Un intervento di soccorso lungo e complesso si è concluso con un lieto fine nelle campagne di Umbertide. Un segugio maremmano, rimasto intrappolato in una tana di istrice per oltre 40 ore, è stato finalmente tratto in salvo dai Vigili del Fuoco. L’allarme era scattato nel primo pomeriggio di sabato, alle 14:54 del 31 gennaio, quando il cane si era introdotto in profondità all’interno della cavità durante una battuta di caccia nella località Polgeto, rimanendo bloccato a circa otto metri sotto il piano di campagna. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Città di Castello, che ha immediatamente valutato l’elevata complessità dell’operazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Straordinario salvataggio ad Umbertide: segugio estratto vivo dopo due giorni intrappolato in una tana Approfondimenti su Umbertide Salvataggio Segugio intrappolato su una parete rocciosa, salvato dai Vigili del fuoco Padova, finisce nel canale con l’auto e vi rimane intrappolato: il salvataggio eroico di due passanti – Video La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Umbertide segugio estratto vivo dopo due giorni in una tana Straordinario salvataggio dei Vigili del Fuoco di Forlì – Cesena. Un cavallo è precipitato per oltre 200 metri in una zona impervia e difficile da raggiungere nel comune di Dovadola (FC). È rimasto miracolosamente vivo. L’operazione per il recupero è scattata a - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.