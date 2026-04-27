Intossicazione di massa per 60 dipendenti della fabbrica Clivet | Controlli sull' acqua e sulla macchinetta del caffè

Nell'ultima settimana, oltre 60 dipendenti di una fabbrica di Feltre hanno manifestato malessere, tra cui nausea e crampi addominali, sospettando un'intossicazione alimentare. Le autorità stanno conducendo controlli sull'acqua e sulla macchina del caffè all’interno dello stabilimento, per verificare eventuali cause del malessere. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle analisi effettuate o sui risultati preliminari.

BELLUNO - Presunte intossicazioni alimentari, alla Clivet. Nello stabilimento di Feltre, nell'ultima settimana, più di qualche persona ha accusato malessere, nausea, crampi addominali, stanchezza e altri sintomi riconducibili a un'infezione intestinale. Sarebbero almeno una cinquantina i lavoratori della fabbrica interessati da questo tipo di sintomatologia. E pare che qualcuno, preoccupato dal persistere del malessere e da effetti piuttosto fastidiosi sull'organismo, si sia anche rivolto al pronto soccorso. Non casi isolati, quindi, ma una piccola “epidemia” che sarebbe sfociata nei giorni scorsi e su cui la direzione dello stabilimento ha posto subito rimedio, effettuando tutti i controlli necessari a individuare la causa e ad escludere ulteriori problemi.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Intossicazione di massa per 60 dipendenti della fabbrica Clivet: «Controlli sull'acqua e sulla macchinetta del caffè» Notizie correlate All'asta la macchinetta da caffè dell'Italia del baseball, offerte da recordBologna, 20 marzo 2026 – Con la fine del World Baseball Classic, da martedì sul sito delle aste della Mlb è possibile portarsi a casa alcune delle... Ricordate il caffé dell'ItalBaseball a ogni fuoricampo? La macchinetta degli azzurri è all'astaÈ stata il vero, più importante, inestimabile oggetto di culto del World Baseball Classic. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Intossicazione di massa per 60 dipendenti della fabbrica Clivet: Controlli sull'acqua e sulla macchinetta del caffè; Il volo di Domenico: a Villaricca un murale per ricordare la tragedia del bimbo morto al Monaldi; A Napoli La Gustazione senza De con Ennio Romano Cecaro per scoprire il vino artigianale; Bracconiere di lupi incastrato dal Dna, metteva trappole per strangolarli: indagato 40enne. Intossicazione di massa per 60 dipendenti della fabbrica: «Controlli sull'acqua e sulla macchinetta del caffè»BELLUNO - Presunte intossicazioni alimentari, alla Clivet. Nello stabilimento di Feltre, nell'ultima settimana, più di qualche persona ha accusato malessere, nausea, crampi ... ilmattino.it Paura a Bardonecchia: sospetta intossicazione in hotel, soccorsi in massaI sintomi più comuni di un’intossicazione alimentare includono nausea, vomito, diarrea, dolori addominali e, in alcuni casi, febbre. Generalmente si manifestano entro poche ore dall’ingestione del ... giornalelavoce.it Feltre (BL), dipendenti della Clivet al pronto soccorso: l'ipotesi dell'intossicazione alimentare Continua a leggere: https://www.rainews.it/amp/tgr/veneto/articoli/2026/04/feltre-belluno-dipendenti-della-clivet-al-pronto-soccorso-ipotesi-intossicazione-alimentare- - facebook.com facebook L’intossicazione da ricina di madre e figlia morte a Campobasso è confermata x.com