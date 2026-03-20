Dopo la conclusione del World Baseball Classic, le aste della MLB hanno aperto le offerte per memorabilia dell’ultimo torneo. Tra gli oggetti messi all’asta c’è anche la macchinetta da caffè appartenuta alla nazionale italiana di baseball. Le offerte sono già record e si può partecipare tramite il sito ufficiale della MLB. L’asta resterà aperta nei prossimi giorni.

Bologna, 20 marzo 2026 – Con la fine del World Baseball Classic, da martedì sul sito delle aste della Mlb è possibile portarsi a casa alcune delle memorabilia dell’ultima edizione del torneo. E, inevitabilmente, uno dei pezzi forti è l’ormai celeberrima macchinetta da caffè espresso del dugout dell’Italia. Il pezzo, con bollino d’autenticazione e contrassegnato dalla sigla wbc237, alle 8 di mattina italiane di giovedì aveva già ricevuto 61 offerte e superato i 2mila dollari. La macchinetta, sul cui lato destro sono stati attaccati gli adesivi dei numeri dei giocatori autori dei 12 fuoricampo azzurri del torneo (uno Canzone, due volte Nori, uno Fischer, D’Orazio, Teel, Antonacci, Berti, Caglianone, tre Pasquantino), è stata autenticata in tre partite, contro Stati Uniti, Portorico e Venezuela. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - All'asta la macchinetta da caffè dell'Italia del baseball, offerte da record

Articoli correlati

Licenziato per il resto del caffè alla macchinetta, il giudice gli dà ragione: perché l’azienda è stata condannataUn piccolo resto, 1 euro e 60 centesimi, è costato il posto a un dipendente di una società bresciana.

Leggi anche: Passione e Parmigiano: l'incredibile storia dell’Italia del baseball, dove si festeggia bevendo un caffè