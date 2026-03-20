Ricordate il caffé dell' ItalBaseball a ogni fuoricampo? La macchinetta degli azzurri è all' asta

La macchinetta del caffè usata dalla nazionale di baseball durante le partite è stata messa all’asta. La decisione è arrivata dopo che il capitano della squadra ha scelto di vendere l’attrezzatura attraverso il sito della Mls. La macchinetta era diventata un simbolo delle partite, con l’abitudine di bere un espresso ad ogni fuoricampo.

È stata il vero, più importante, inestimabile oggetto di culto del World Baseball Classic. Il nostro simbolo. Il marchio di italianità che forse un po’ casualmente o magari no all’edizione precedente, nel 2023, ci aveva contraddistinto e che in questa trionfale campagna 2026, dal girone di Houston fino alla semifinale di Miami, è diventata un tormentone e una delizia in Italia e in tutto il mondo: la macchina del caffè. Talmente tanto cult che adesso la MLB ha deciso di metterla all’asta. Quindi se la volete in casa vostra, quella vera, originale, con gli adesivi, la I di Italia e i numeri dei fuoricampisti, fate la vostra offerta. Raccontiamo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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