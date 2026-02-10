Ufficiale! - Mediaset acquista dal 2026 i diritti in chiaro Nitto ATP Finals di Tennis

Da metà 2026, Mediaset trasmetterà in chiaro le Nitto ATP Finals di tennis. La rete ha ufficializzato l’accordo per acquisire i diritti televisivi, garantendo agli spettatori italiani di seguire le partite più importanti del circuito mondiale senza costi aggiuntivi. La decisione permette a Mediaset di rafforzare la propria posizione nel settore degli eventi sportivi di rilievo, offrendo in modo gratuito le gare che fino a ora erano visibili solo tramite canali a pagamento.

Mediaset ha raggiunto un'intesa per l'acquisizione dei diritti televisivi free to air delle Nitto ATP Finals di tennis per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026, ampliando ulteriormente la propria offerta di grande sport in chiaro. L'accordo porterà sulle reti e sulle piattaforme del Gruppo una selezione di otto tra i migliori incontri di uno degli eventi più seguiti del calendario tennistico internazionale, con i top player del.

Mediaset si aggiudica i diritti televisivi delle ATP Finals per i prossimi tre anni.

