M5s Schlein e Fratoianni alla presentazione del libro di Giuseppe Conte

Numerosi esponenti del centrosinistra si sono riuniti presso la Galleria Alberto Sordi di Roma per partecipare alla presentazione del libro di Giuseppe Conte intitolato ‘Una nuova primavera’. Tra i presenti, alcuni dei leader di partito e volti noti della politica si sono incontrati in un momento dedicato alla presentazione dell’opera. L’evento ha attirato l’attenzione di diversi rappresentanti delle forze politiche di area progressista.

Tanti leader e volti del centrosinistra alla presentazione del libro di Giuseppe Conte ‘Una nuova primavera’ alla Galleria Alberto Sordi, a Roma. Seduti in prima fila ci sono la segretaria Pd Elly Schlein, il coportavoce di Avs Nicola Fratoianni, il fondatore di ‘Progetto civico Italia’ Alessandro Onorato, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il Governatore della Campania Roberto Fico, gli ex ministri del Governo giallorosso Dario Franceschini e Roberto Speranza e poi il capogruppo M5S alla Camera Riccardo Ricciardi e il presidente dei senatori dem Francesco Boccia. Questo articolo M5s, Schlein e Fratoianni alla presentazione del libro di...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - M5s, Schlein e Fratoianni alla presentazione del libro di Giuseppe Conte Notizie correlate Leggi anche: Presentazione del libro "Sicilia nostra" di Giuseppe Bascietto Domani 12 marzo, a Roma, la presentazione del libro “Sicilia Nostra” di Giuseppe BasciettoGiovedì 12 marzo, alle ore 18, nello Spazio5, in Via Crescenzio 99 a Roma, il giornalista Giuseppe Bascietto presenterà il suo nuovo libro Sicilia... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Da Conte a Renzi, da Fratoianni a Bonelli, sì a Schlein sulla piazza per la pace delle opposizioni; Maledetta primavera Conte pensa a un nuovo partito per archiviare i Cinquestelle e assorbire il Pd; Conte presenta il nuovo libro. Andranno Speranza, Gualtieri e Guerini. Mistero Schlein. Renzi non invitato; Gli italiani meritano di più di un'opposizione scarrupata. M5s, Schlein e Fratoianni alla presentazione del libro di Giuseppe Conte(LaPresse) - Tanti leader e volti del centrosinistra alla presentazione del libro di Giuseppe Conte 'Una nuova primavera' alla Galleria ... stream24.ilsole24ore.com Da Conte a Renzi, da Fratoianni a Bonelli, sì a Schlein sulla piazza per la pace delle opposizioniCi stavamo già lavorando e raccogliamo l'invito anche delle altre forze di opposizione: ci ritroveremo tutti insieme unitariamente in piazza per dire no alla politica vergognosa di questo governo. L ... repubblica.it Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte, ha commentato duramente il deterioramento dei rapporti tra Donald Trump e Giorgia Meloni in recenti interventi in particolare durante il programma diMartedì su LA7. Casalino sostiene che l'elettorato di Giorg facebook Sulla gestione del Covid restano ancora molte ombre che Giuseppe Conte sembra voler evitare di chiarire. È necessario fare piena x.com