Più pazienti ed interventi ortopedici al Campus Bio-Medico di Roma | boom di protesi

Il crescente numero di interventi ortopedici al Campus Bio-Medico di Roma deriva dall’aumento di pazienti che scelgono questa struttura per le loro operazioni. La domanda di protesi articolari è in forte crescita, portando a un incremento delle procedure eseguite ogni mese. La struttura si conferma un centro di riferimento per la regione, attirando anche pazienti da fuori città. La tendenza si mantiene stabile negli ultimi mesi, segno di un settore in espansione.

Aumentano i trattamenti che confermano quanto l’Unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico sia sempre più punto di riferimento a livello territoriale e nazionale. Sono stati resi noti i dati delle prestazioni svolte nel corso del 2025 per diagnosi e nel trattamento delle patologie dell’apparato locomotore presso il nosocomio romano. Numeri che confermano un trend costante di crescita delle attività. Entrando nel dettaglio, nel corso del 2025 l’Unità di Ortopedia e Traumatologia guidata dal professor Rocco Papalia ha registrato 42. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Sanita’: Campus bio-medico, ortopedia protagonista, oltre 29.600 pazienti trattati nel 2025Il Campus Bio-Medico ha registrato un aumento significativo di interventi ortopedici nel 2025, a causa della crescente domanda di cure specializzate.

Inaugurato il nuovo centro antiviolenza del Campus Bio-Medico di RomaÈ stato inaugurato il nuovo centro antiviolenza presso il Campus Bio-Medico di Roma, un passo importante nella lotta contro la violenza di genere.

La vittima è un cittadino polacco senza fissa dimora. Si era allontanato dal Campus Bio-Medico il 19 febbraio. L’ipotesi è un malore, indagini in corso. - facebook.com facebook