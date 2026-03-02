Nelle contee Usa più vicine alle centrali nucleari tassi di mortalità per cancro più elevati rispetto a quelle più lontane

Uno studio recente rivela che nelle contee statunitensi situate più vicino alle centrali nucleari si registra un tasso di mortalità per cancro più alto rispetto a quelle più distanti. Secondo i dati, maggiore è la vicinanza alle centrali, maggiore sembra essere il rischio di sviluppare la malattia. La ricerca analizza i legami tra posizione geografica e salute pubblica in queste aree.

Quanto più si abita vicino a una centrale nucleare tanto più alto sembra essere il rischio di ammalarsi di cancro. Un nuovo studio della Harvard T.H. Chan School of Public Health, pubblicato sulla rivista Nature Communications, confermano i timori sui pericoli di vivere in prossimità di un impianto atomico proprio quando si sta iniziando a valutare il nucleare come possibile soluzione alla crisi climatica. Lo studio, il più vasto del ventunesimo secolo condotto negli Stati Uniti, ha analizzato ogni singola contea americana e ogni centrale nucleare operativa sul territorio. Il team di ricercatori, guidato dal professor Petros Koutrakis, ha passato al setaccio i dati di 18 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Studio di Harvard: più morti per cancro nelle aree vicine alle centrali nucleariUn’analisi su scala nazionale riaccende il dibattito sul possibile impatto sanitario dell’energia nucleare.

