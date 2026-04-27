International Jazz Day in Piazza Mascheroni evento speciale con Eleonora Strino Trio

In piazza Mascheroni si svolge un evento speciale dedicato all'International Jazz Day, con la partecipazione dell’Eleonora Strino Trio. Dopo un mese di marzo caratterizzato da un riscontro positivo di pubblico e stampa, si prepara una serie di concerti estivi al Lazzaretto, con artisti come Fatoumata Diawara e Dee Dee Bridgewater. La manifestazione vede la collaborazione di Bergamo Jazz, che ha aderito anche quest’anno alla celebrazione promossa dall’UNESCO.

Dopo le giornate di marzo, coronate da grande successo di pubblico e stampa, e in attesa dei due concerti estivi al Lazzaretto, con Fatoumata Diawara il 2 luglio e Dee Dee Bridgewater il 18 luglio, Bergamo Jazz aderisce anche quest’anno all’International Jazz Day patrocinato dall’UNESCO. Giovedì 30 aprile, alle ore 18.30, in Piazza Mascheroni, uno dei luoghi simbolo di Città Alta, è infatti in programma un evento speciale gratuito di cui sarà protagonista il collaudatissimo trio di uno dei nuovi talenti più brillanti del jazz non solo italiano, la chitarrista Eleonora Strino, solista capace di reinventare la sei corde con freschezza di idee. Al suo fianco ci saranno il contrabbassista Giulio Corini e il batterista Zeno De Rossi, entrambi musicisti di lunga esperienza e capaci di coadiuvare al meglio la leader nelle sue evoluzioni sonore.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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