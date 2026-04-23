Giornata Internazionale del Jazz al Politeama con Eleonora Strino Quartet Bill Evans and Vansband All Stars e Alfa Mist

Dal 28 al 30 aprile, il Politeama di Napoli ospita la terza edizione della Giornata Internazionale del Jazz, dedicata alla musica con concerti e spettacoli dal vivo. La rassegna include il concerto del Eleonora Strino Quartet, performance della band Bill Evans and Vansband All Stars e l’intervento del musicista Alfa Mist. L’evento si inserisce nel programma di celebrazioni per il centenario di Miles Davis e presenta anche nuove sperimentazioni musicali.

Dalle celebrazioni per il centenario di Miles Davis alle nuove sperimentazioni musicali: Napoli ospita dal 28 al 30 aprile la terza edizione della Giornata Internazionale del Jazz. Tre i concerti in programma nel Teatro Politeama, in via Monte di Dio 80, per la manifestazione promossa dal Comune.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Giornata Internazionale del Jazz, eleonora Strino Quartet al Teatro Politeama di NapoliGiornata Internazionale del Jazz al Teatro Politeama di Napoli con Eleonora Strino Quartet, Bill Evans and Vansband All Stars e Alfa Mist. Leggi anche: L’eccellenza del jazz internazionale incontra la Sicilia: Stjepko Gut Quartet alla Sala Laudamo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Giornata Mondiale del Jazz 2026 – Call per eventi e iniziative; UNESCO International Jazz Day 2026; International Jazz Day 2026; Aversa, Giornata Internazionale del Jazz: doppio appuntamento del Lennie Tristano. A Napoli tre concerti gratuiti per la giornata internazionale del jazzTerza edizione della Giornata Internazionale del Jazz, a Napoli. Tre i concerti in programma dal 28 al 30 aprile, al teatro Politeama, per la manifestazione promossa dal Comune di Napoli nell'ambito d ... ansa.it Jazz, 3 concerti gratuiti promossi dal comune di NapoliNapoli ospita dal 28 al 30 aprile la terza edizione della Giornata Internazionale del Jazz. Tre i concerti in programma nel Teatro Politeama, in via Monte di ... napolivillage.com Giornata Internazionale del Jazz, dal 28 al 30 aprile a Napoli concerti gratuiti con artisti internazionali - facebook.com facebook Giornata Internazionale del Pianeta Terra (Earth Day) 2026 alla Federico II unina.it/it/w/giornata-… x.com