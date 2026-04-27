Intercomunale pareggio vitale | Benmoumen e Barilari accendono la salvezza

Durante la partita giocata al campo Rino Colombo di Beverino, Intercomunale e Levanto si sono confrontate in un pareggio 1-1. Con questo risultato, l’Intercomunale raggiunge i 36 punti, assicurandosi la permanenza in categoria e evitando i playout. La sfida ha visto entrambe le squadre impegnate a cercare un risultato positivo, risultato che ha avuto conseguenze dirette sulla classifica e sulla salvezza delle due formazioni.

? Cosa sapere Intercomunale e Levanto pareggiano 1-1 al campo Rino Colombo di Beverino.. Il punto porta l'Intercomunale a 36 punti, garantendo la salvezza dai playout.. Al campo Rino Colombo di Beverino, l’Intercomunale strappa un pareggio fondamentale per la salvezza contro il Levanto con un 1-1 che accende le speranze dei padroni di casa mentre i visitanti scivolano nei playout. La sfida della ventinovesima giornata del Girone B della Promozione ligure ha regalato emozioni contrastanti tra chi lotta per la tranquillità e chi deve ancora lottare per restare nella categoria. In un contesto dove ogni singolo punto pesa come un macigno, i beverinesi hanno saputo sfruttare il vantaggio del campo per ottenere un risultato che li allontana dalle zone pericolose della classifica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Intercomunale, pareggio vitale: Benmoumen e Barilari accendono la salvezza Notizie correlate Derby a Beverino: Levanto e Intercomunale si sfidano per la salvezza? Cosa sapere Intercomunale e Levanto si sfidano oggi alle 15 al campo Rino Colombo di Beverino. Dolomiti Bellunesi, pareggio d’oro: Marconi salva la salvezzaLa Dolomiti Bellunesi ha strappato un prezioso pareggio per 1-1 nello scontro diretto contro la Giana Erminio, disputato nel comune di Gorgonzola.