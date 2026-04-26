Oggi alle 15 si gioca il derby tra Intercomunale e Levanto sul campo Rino Colombo di Beverino. Se l'Intercomunale ottiene un punto, si assicura la salvezza, mentre il Levanto deve vincere per evitare la retrocessione. La partita rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre in ottica classifica.

? Cosa sapere Intercomunale e Levanto si sfidano oggi alle 15 al campo Rino Colombo di Beverino.. Un punto garantisce la salvezza all'Intercomunale mentre il Levanto deve vincere per restare.. Il campo sportivo Rino Colombo di Beverino ospita oggi alle ore 15 l’attesissimo scontro tra Intercomunale e Levanto, un derby provinciale che si inserisce nel contesto della 29.a giornata del girone B della Promozione ligure, segnando la penultima tappa della stagione regolare. Le due squadre arrivano al termine della 14.a giornata di ritorno con motivazioni e stati d’animo profondamente divergenti, frutto degli equilibri precisi della classifica attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby a Beverino: Levanto e Intercomunale si sfidano per la salvezza

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